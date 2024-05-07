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        Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:02
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        Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mehmet Ferit Kaya idaresindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Diyar Kaya, Veli Oruç, Zeynep, Ayaz ve Nurşe Kılıç yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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