Aksaray'da otomobilin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ferit Kaya idaresindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Devedamı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Diyar Kaya, Veli Oruç, Zeynep, Ayaz ve Nurşe Kılıç yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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