Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, 4 aylık asayiş rakamlarını açıkladı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 4 aylık asayiş rakamlarını paylaştı.

Kumbuzoğlu, Valilikte yapılan toplantıda, yapılan uygulamalarda 130 bin 404 kişinin sorgulandığını, 1229 aranan kişinin tespit edildiğini söyledi.

Yakalananlardan 483'ünün tutuklandığını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk dört ayında, kişilere karşı 2 bin 170 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı. 2 bin 105 kişi yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Bunların 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kolluk kuvvetlerinin başarısı vatandaşların desteğiyle daha da artacak. Daha güvenli ve huzurlu şehirde yaşamak istiyorsak, hukuki şikayet hatlarını vatandaşlarımız daha aktif kullanmalı. Burada isminizi vermek zorunda değilsiniz. Vatandaşlarımız şüpheli gördükleri durumlarda isimsiz ihbarlarda da bulunabilirler Bu konuda sağlanacak destek çok önemli. Aksaray'da güzelliklere ve huzura hep birlikte imza atalım."