Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

        Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:08 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Ayhan Tüzün, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını belirtti.

        Tüzün, yaptığı yazılı açıklamada, taksilerde açılış ücretinin 30 liraya, kilometre başına ücretin 35 liraya, bekleme ücreti saatinin 210 liraya ve indi-bindi ücretinin 140 liraya yükseltildiğini bildirdi.

        Fiyatlarda güncelleme yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüzün, şunları kaydetti:

        "Esnaf olarak maliyetlerimiz yükseldi. Araçların bakım-onarım, malzeme, işçilik masrafları, akaryakıt zamları ve enflasyon gibi etkenler göz önünde bulundurularak taksimetre ücretlerini belirledik. Taksici esnafımız yeni tarifeyle müşterilerini taşımaya başladı. Yeni güncellenen ücretlerin taksici esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, 4 aylık asayiş rakamlarını açıkladı
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, 4 aylık asayiş rakamlarını açıkladı
        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu muhtarlarla buluştu
        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu muhtarlarla buluştu
        Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçan sürücü alkollü çıktı
        Polisi görünce otomobilini bırakıp kaçan sürücü alkollü çıktı
        Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine baş...
        Aksaray'da üniversitesi öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbetine baş...
        Aksaray'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Aksaray'da kepçeyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Kepçeye çarpan motosiklet sürücüsü öldü