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        BBP Genel Başkanı Destici, Aksaray'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist İsrail, mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliam yapıyor. İsrail, Filistin'de bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:32
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        BBP Genel Başkanı Destici, Aksaray'da konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörist İsrail, mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliam yapıyor. İsrail, Filistin'de bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin." dedi.

        BBP lideri Destici, Aksaray'daki programında, ilk olarak Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti.

        Daha sonra Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulunan Destici, son olarak Demirci Beldesi Belediye Başkanı Ramazan Bozlak ile bir araya geldi.

        Burada düzenlenen Açık Hava Toplantısı'nda konuşan Destici, BBP olarak devletin varlığı, birliği, bütünlüğü, istiklali ve istikbalini her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

        BBP olarak bunlar için siyaset yaptıklarını anlatan Destici, şöyle devam etti:

        "Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor. Ülkesinin bütünlüğünü koruyamayanlar, evlerini de koruyamıyorlar. Milletinin birliğini muhafaza edemeyenler kendi ülkelerinde yaşam hakkını kaybediyor, ülkelerini terk ederek mülteci ve sığınmacı konumuna düşüyorlar. Düşman devletlerin bombaları altında hayatlarını kaybediyorlar. Çocukları ve kadınları ölüyor. Allah bizleri bu gibi durumlardan muhafaza etsin. Onun için birliğimizi, kardeşliğimizi ve dirliğimizi her şeyin üzerinde tutacağız. Bakın işte terörist İsrail, mazlum ve masum Filistinlilere aylardır katliam yapıyor. İsrail, Filistin'de bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail'in yaptıklarını lanetliyoruz, Allah kahretsin. Bütün zalimleri Allah kahretsin. Masum kadınların ve çocukların Allah yardımcısı olsun, onları muhafaza etsin."

        Türk Milleti'nin de Kurtuluş Savaşı döneminde hatta haçlı saldırıları dönemlerinde kıyımlara ve kırımlara maruz kaldığını ifade eden Destici, "O günleri tekrar yaşamak istemiyorsak bir, beraber, iri, diri ve büyük Türkiye olacağız. Belediye seçimlerinde partimizi ve adayımızı tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Siz bize güvendiniz ve belediyeyi emanet ettiniz. Bu güveninizi boşa çıkarmayacağız. İnşallah Demirci'ye gerekli yatırımları getireceğiz." diye konuştu.

        Program yemek ikramıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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