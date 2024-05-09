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        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı

        Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.05.2024 - 10:54
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        Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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        Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Akın Çalışkan (46) idaresindeki 68 S 0447 plakalı servis minibüsü, Hürriyet Mahallesi'nde Hakan Aytop'un (22) kullandığı 68 ED 422 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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