Aksaray'da işçi servisi otomobille çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Akın Çalışkan (46) idaresindeki 68 S 0447 plakalı servis minibüsü, Hürriyet Mahallesi'nde Hakan Aytop'un (22) kullandığı 68 ED 422 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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