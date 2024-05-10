Vali Kumbuzoğlu, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Engelliler Haftası nedeniyle Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, merkezi gezerek yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.
Kumbuzoğlu, gazetecilere, engelli derneklerinin Aksaray'da el ele, omuz omuza uyum içinde olmalarından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Kendilerinin her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Kumbuzoğlu, tüm engelli vatandaşların haftasını kutladı.
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