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        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle bir araya geldi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:05
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        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle bir araya geldi
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü.

        Vali Kumbuzoğlu, şehitlerin emaneti annelerle bir süre sohbet etti.

        Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, şehit anneleri sayesinde kendilerinin ayakta durduğunu söyledi.

        Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kumbuzoğlu, "Şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanındayız. Annelerimize sağlık ve afiyet içinde hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle Anneler Gününüzü kutluyorum." diye konuştu.

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