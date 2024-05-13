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        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 21:43 Güncelleme: 13.05.2024 - 21:43
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        Aksaray'da kayınpeder, tartıştığı damadını silahla öldürdü
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye giden kişi, tartıştığı kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

        Akif Bozdemir (29), kayınpederinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Şerife Bozdemir ile tartışmaya başladı.

        Bu sırada Bozdemir, evde bulunan kayınpederi Ahmet T. (53) ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Ahmet T, damadı Bozdemir'e tabancayla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesine sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybetti.

        Polis, kayınpeder Ahmet T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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