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        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dün tartıştığı damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:30
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        Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldüren kayınpeder tutuklandı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde dün tartıştığı damadını silahla vurarak öldüren kayınpeder tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, tartıştığı damadı Akif Bozdemir'i (29) silahla öldüren kayınpeder Ahmet T. ile oğlu Gökhan T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken oğlu Gökhan T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Akif Bozdemir, dün Sultanhanı ilçesindeki kayınpederinin evine eşi Şerife Bozdemir ile görüşmeye gitmiş ve aralarında tartışma çıkmıştı.

        Tartışmaya dahil olan ve damadıyla kavga eden kayınpeder Ahmet T, tabancayla damadını vurmuştu.

        Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybederken, polis ekipleri Ahmet T'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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