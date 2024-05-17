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        Aksaray'da 45 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu

        Aksaray'da engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:14
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        Aksaray'da 45 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne temsili asker oldu
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        Aksaray'da engelli gençler, bir günlük temsili askerlik uygulaması kapsamında yemin etti.

        İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen 45 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, yemin törenin yapılmasının ardından gençlere terhis belgesinin verilmesiyle sona erdi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, herkesin hayatının askerden önce ve askerden sonra olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

        Her delikanlının bu şerefli üniformayı giymeye can atacağını belirten Kumbuzoğlu, "Her milletin bir özelliği var. Türk Milleti olarak bizler asker olarak doğuyor, asker olarak yetişiyoruz ve asker olarak ölüyoruz. Askerlik peygamber ocağı, her askerimiz birer Mehmetçik. Özel kardeşlerimiz de vatani görevlerini yapacaklar. Maşallah, bu üniforma sizlere çok yakıştı, hepsi çakı gibi asker oldu." diye konuştu.

        İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ise engelli gençlerin gösterdiği azim ve özverinin herkese örnek teşkil ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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