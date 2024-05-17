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        Görme engelli Hilmi Uslu'nun hedefi, Golbol Milli Takımı formasını giymek:

        ZEKERİYA KARADAVUT - Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı golbolde başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki Hilmi Uslu, gönül verdiği spor dalında daha büyük başarılara imza atmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:12
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        Görme engelli Hilmi Uslu'nun hedefi, Golbol Milli Takımı formasını giymek:
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle başladığı golbolde başarılı bir performans sergileyen 29 yaşındaki Hilmi Uslu, gönül verdiği spor dalında daha büyük başarılara imza atmak istiyor.

        2024 sezonu Golbol 1. Lig 1. devre müsabakaları için Aksaray Dağılgan Kapalı Spor Salonu'nda, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü adına ter döken Uslu'ya, küçük yaşlarda aniden görme kaybı yaşayınca götürüldüğü hastanede halk arasında "tavuk karası" ya da "gece körlüğü" olarak da bilinen "retinitis pigmentosa" teşhisi konuldu.

        Beden eğitimi öğretmenin tavsiyesiyle 14 yaşında başladığı golbolde birçok başarı elde eden Uslu, milli takım forması için aralıksız çalışıyor.

        Başarılarıyla çevresine örnek gösterilen Uslu, 9 yıldır memurluk yapıyor.

        - Milli takım formasına odaklandı

        Uslu, AA muhabirine, müsabakaların kendileri için çok iyi geçtiğini, oynadıkları 7 maçı da kazanarak namağlup yollarına devam ettiklerini söyledi.

        Görme engelliler için olan özel bir okulda eğitim hayatına devam ederken, sporla da ilgilenmeye başladığını aktaran Uslu, "Bu hastalıkta görme yeteneği günden güne azalıyor. Şu anda görme yeteneğim yüzde 10'lara kadar düştü." dedi.

        Uslu, golbolde çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, "Şanlı milli takım formasını giyip, uluslararası organizasyonlarda ülkemi temsil etmek istiyorum. Şu anda 3 takım arkadaşım milli takım forması giyiyor. Maçların ardından onlarla sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Milli takım seçmelerinde yer aldım ancak bir türlü milli formayı giymek nasip olmadı." ifadesini kullandı.

        Spor yapmayı çok sevdiğine değinen Uslu, "Spor, engelleri aşmanın en büyük aktörü. Sahada kendimi çok özgür hissediyorum. Engelli bireyleri olan aileler çocuklarını bu gibi organizasyonlara göndermekten çekinmesinler." diye konuştu.

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