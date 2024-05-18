Aksaray'da otomobiller çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Siraç K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücüler ile otomobillerdeki Mihriban Sultan K. (27), Muhammet Siraç K. (1), Pelin Ö. ve Ramazan A. yaralandı.

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.

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