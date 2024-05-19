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        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düzenlendi

        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:58 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:58
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        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş düzenlendi
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        Aksaray'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında meşaleli yürüyüş yapıldı.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, birim amirleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Spor Salonu önünde toplanan öğrencilerin meşale ve bayraklarla oluşturduğu kortejin hareketi ile başladı.

        Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi bandosuyla Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nden Ankara Caddesi'ne yürüyen gençlere vatandaşlar da evlerin balkonlarından alkışlar ve Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

        15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından gençlere hitap eden Vali Kumbuzoğlu, geleceğin güvencesi gençlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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