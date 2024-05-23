Aksaray'da yöresel lezzetler sergisi açıldı

Aksaray'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri kapsamında, "Aksaray Gastronomi ve Yöresel Ürünler Sergisi" açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda her yıl 21- 27 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen sergide Aksaray coğrafi işaretli ürünler, yöresel yemekler ve lezzetlerin tanıtımı yapılıyor.

Bir gün sürecek, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda açılan sergi stantlarını gezen Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu yemeğin, tarih, kültür, inanç ve deneyimi aktardığına vurgu yaparak, "Türk mutfağı, millî karakterimizin de bir yansımasıdır. Sofralarımız, misafirperverliğin ve kadim aile kültürümüzün taşıyıcısıdır. Aksaray mutfağının bu zenginliğini daha ileri düzeye taşıma noktasında tanıtım ve coğrafi işaret almış bütün lezzetlere ilaveler yapacağız. Bu noktada öncülük yapmak için başta hanımefendiler olmak üzere tüm kuruluşlarımıza desteklerimizi en ileri düzeyde sağlamaya devam edeceğiz." dedi.