Aksaray'da tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç tarafından tasarruf tedbirleri genelgesinin kapsamı ve uyulması gereken hususları içeren sunumuyla başladı.

Vali Kumbuzoğlu, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cari açığa sebep olan konularda, maliye disiplini ile enflasyonla mücadelede devletimizin aldığı önlemleri uygulayacağız. Sorumlu makamdakiler çok dikkat edecekler, genelge kapsamı ve uygulamalar dikkatle takip edilecek. İletişim kanalları açık olacak, tüm kamu kurumları yayımlanan genelge doğrultusunda kendisi de özel bir çalışma yapacak. Her kurum kendi birimleriyle teknik personelleriyle toplantısını yapacak genelge hükümleri değerlendirecek. Bu konuda aksamaya meydan verilmeyecek."