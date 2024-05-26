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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, Aksaray'da

        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yerel seçimin yenileneceği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:38
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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, Aksaray'da
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        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yerel seçimin yenileneceği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanağaoğlu, ziyaret ettiği ilçede, 31 Mart yerel seçimlerinin ülkenin her köşesinde demokratik olgunluk içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Seçim sonuçlarının kendileri için önemli olduğunun altını çizen Osmanağaoğlu, "Seçimler, Aksaray'ımızda olduğu gibi Güzelyurt ilçemizde ve Sağlık kasabamızda da yenilenecek seçimlerle inşallah nihayete erdirilecektir. 1 oyun dahi ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu, seçim sonucunu etkileyebileceğini her zaman söyleriz. Ama adeta demokrasi şöleninin yaşandığı hem Güzelyurt ilçemizde hem de Sağlık kasabamızda 1 oyun değerini hep birlikte yaşayarak, görerek tecrübe ettik. O sebeple kaybedecek bir insanımız olmadığı gibi, emanet edilen her bir oya dahi sahip çıkma sorumluluğumuzu hatırlatan bir demokrasi yarışı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        MHP olarak ulaşılabilir, şeffaf, ayırmadan ve ayrıştırmadan hizmet vadeden bir belediyecilik anlayışıyla millete hizmet yarışı içinde olduklarını ifade eden Osmanağaoğlu, şöyle devam etti:

        "İnşallah bu anlayışımız Güzelyurt ilçemize de Sağlık kasabamızda da çok şey kazandıracaktır. Aksaray coğrafi konumu açısından, güzergahı açısından gerçekten önemli ve çok daha fazlasını hak eden bir ilimiz. Güzelyurt ilçemiz de kendine has özellikleriyle özel bir konumda. Dolayısıyla bugünlerde yapılacak her bir belediyecilik hizmeti normalinden daha fazla önem arz etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de üretken belediyecilik anlayışıyla Güzelyurt'a hizmet etmek için sabırsızlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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