Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Doğan, kuaför arkadaşları Sürücü'nün yaşanan olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını, cinnet halindeki bir kişinin açtığı ateş ile yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Aksaray Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mehmet Doğan, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan bayan kuaförü Talip Sürücü, bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralı Efe K'nin ise taburcu olduğu öğrenildi.

Aksaray'da geçen hafta iş yeri önünde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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