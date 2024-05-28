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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksaray'da seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin, arkeolojik, kültürel, ve gastronomi olarak birçok potansiyelinin olduğunu belirterek, "Biz de bunları ön plana çıkarıp, daha güzel hale getirebilmek için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:57
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Aksaray'da seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin, arkeolojik, kültürel, ve gastronomi olarak birçok potansiyelinin olduğunu belirterek, "Biz de bunları ön plana çıkarıp, daha güzel hale getirebilmek için görüşmeler yapıyoruz." dedi.

        Ersoy ve beraberindekiler, "Güzelyurt ve Çevresindeki Turizmciler ile Toplantı" programına katıldı.

        Daha sonra 2 Haziran'da yenilenecek Güzelyurt seçimleri için AK Parti Güzelyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçen Ersoy, bakanlık olarak fırsat buldukça sivil topum kuruluşları ve bölge vatandaşlarıyla bir araya gelip onların ihtiyaçlarını, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

        Sorunları ve gelişmeleri yerinde tespit etmek istediklerini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

        "YSK, Güzelyurt'ta seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanması yönünde karar verdi. Demokrasilerde hukuken bu tarz kararlar alınabiliyor ve seçimler tekrarlanabiliyor. Bu da demokrasinin bir gereği. İnşallah ilk seçimlerde olduğu gibi huzurlu şekilde bu seçim ortamı da atlatılır. Sizlerin seçtiği aday kim olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Biz de onun yanında olmaya devam edeceğiz. İki dönemdir başkan olan Ünal Demircioğlu, Güzelyurt'u güzel şekilde idare ediyor. Kendilerinin turizmle ilgili de çok güzel projeleri var. Güzelyurt'un, arkeolojik, kültürel, ve gastronomi olarak birçok potansiyeli var. Biz de bunları ön plana çıkarıp, daha güzel hale getirebilmek için görüşmeler yapıyoruz. Güzelyurt ile ilgili sorunlar için elimizden gelen desteği hızlı şekilde sağlayacağız."

        - "Güzelyurt'u hızlı şekilde ayağa kaldıracağız"

        Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Güzelyurt'ta çok ciddi bir potansiyel gördüklerini dile getirdi.

        Güzelyurt'un diğer bölgelerden ayrışan bir noktası olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Özellikle bireysel turizm Güzelyurt'ta çok daha kolay yapılabilir. Her yerde tarihi ve tescilli evlerimiz ile konaklarımız var. Onların sorunlarını hızlı şekilde çözüp, o izinlerini çıkartacağız. Bunları, tescilli yapı destek programına da dahil edeceğiz. Buranın konaklama ihtiyacını vatandaşlar üzerinden çözmek istiyoruz. Yani profesyonel otel yatırımları da gelebilir ama esas şu anda yeni trend yeni ihtiyaç bölge vatandaşlarını pansiyonculuk veya küçük butik otelcilik gibi hizmeti vermesi çok daha önemli bizim açımızdan. Bu konuyla ilgili birçok da destek programımız var. Güzelyurt'u hızlı şekilde ayağa kaldıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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