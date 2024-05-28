Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu

Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü.

Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

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