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        Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:28
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        Aksaray'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Aksaray'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ile Güzelyurt ilçesinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        Laleli Mahallesi'nde okuldan eve dönen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep (17) ile kuzeni Fatma Nur Erdem (19) sel sularıyla sürüklenerek su kanalına düştü.

        Çevredeki vatandaşlar kısa süre sürüklenen kuzenleri kanaldan çıkardı.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kuzenlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Aksaray Belediyesi ve polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kentte çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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