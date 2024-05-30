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        Ortaköy Yunus Emre OSB'de 25 yatırımcıya sanayi parseli tahsis edildi

        Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 25 yatırımcıya sanayi parselleri tahsisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:25
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        Ortaköy Yunus Emre OSB'de 25 yatırımcıya sanayi parseli tahsis edildi
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        Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 25 yatırımcıya sanayi parselleri tahsisi gerçekleştirildi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Ortaköy'ün Aksaray'ın incisi ve en büyük ilçesi olması bakımından da çok önemi bir yeri olduğunu söyledi.

        Aksaray OSB'de 4. genişleme alanının onaylandığını, bölgede istihdam sayısının 15 bini geçtiğini aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda 6 ilçemizin OSB'si var. Aksaray'daki yatırım ve istihdam heyecanını Ortaköy'e de getireceğiz. Ortaköy'ün Ankara-Niğde Otoyoluna yakın olması hasebiyle Mersin limanına ve İskenderun limanına ulaşım daha kolay olacak. Ortaköy OSB'de 25 yatırımcımıza parsel tahsisini yapıyoruz. Her alanda yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz bizleri arıyorlar, gıdadan tekstile bunları Ortaköy'e ve diğer ilçe OSB'lerimize yönlendirerek mesafe alacağız. Ülkemizin güçlenmesi tamamen özel sektör dinamiğinden geçiyor. İnşallah hep birlikte ilimizi ve ülkemizi en iyi yerlere getireceğiz."

        Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş ise OSB kurulan ilçelerden Ortaköy'e ciddi yatırımcı talebi olduğunu bildirdi.

        Konuşmaların ardından Ortaköy Yunus Emre OSB'de yatırım yapacak 25 yeni yatırımcıyla, sanayi parsellerinin tahsisi protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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