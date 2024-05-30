Ortaköy Yunus Emre OSB'de 25 yatırımcıya sanayi parseli tahsis edildi

Ortaköy Yunus Emre Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 25 yatırımcıya sanayi parselleri tahsisi gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Ortaköy'ün Aksaray'ın incisi ve en büyük ilçesi olması bakımından da çok önemi bir yeri olduğunu söyledi.

Aksaray OSB'de 4. genişleme alanının onaylandığını, bölgede istihdam sayısının 15 bini geçtiğini aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 6 ilçemizin OSB'si var. Aksaray'daki yatırım ve istihdam heyecanını Ortaköy'e de getireceğiz. Ortaköy'ün Ankara-Niğde Otoyoluna yakın olması hasebiyle Mersin limanına ve İskenderun limanına ulaşım daha kolay olacak. Ortaköy OSB'de 25 yatırımcımıza parsel tahsisini yapıyoruz. Her alanda yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz bizleri arıyorlar, gıdadan tekstile bunları Ortaköy'e ve diğer ilçe OSB'lerimize yönlendirerek mesafe alacağız. Ülkemizin güçlenmesi tamamen özel sektör dinamiğinden geçiyor. İnşallah hep birlikte ilimizi ve ülkemizi en iyi yerlere getireceğiz."