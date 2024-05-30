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        Eğitim gördüğü okula dönen Recep öğretmen köy çocuklarının geleceği için çabalıyor

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde 8 yıl eğitim gördüğü okula müdür yardımcısı olarak atanan fen bilimleri öğretmeni Recep Dağlı, öğrencilerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:20
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        Eğitim gördüğü okula dönen Recep öğretmen köy çocuklarının geleceği için çabalıyor
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde 8 yıl eğitim gördüğü okula müdür yardımcısı olarak atanan fen bilimleri öğretmeni Recep Dağlı, öğrencilerin daha iyi bir geleceğe sahip olması için çaba gösteriyor.

        Şehit Recep Bozdağ İlkokulu'nda 1998'de eğitim hayatına başlayan Dağlı, daha sonra aynı binada ortaokulu tamamladı.

        Üniversiteden 2010'da mezun olduktan sonra Hakkari'de bir okulda, fen bilimleri öğretmeni olarak meslek hayatına başladı.

        İki okulda öğretmenliğin yanı sıra idarecilik de yapan Dağlı, 8 yıl öğrenim gördüğü köy okuluna 2021'de atandı.

        - Atıl depo öğrencilerin eğitimi için değerlendirildi

        Mesai arkadaşlarıyla öğrencilerin gelişimi için ellerinden geleni yapan 32 yaşındaki Dağlı, AA muhabirine, hayatının ve hayallerinin oluşmasını sağlayan okulda, yönetici olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Öğrencileri en iyi şekilde liseye hazırladıklarını belirten Dağlı, şöyle konuştu:

        "Hakkari'de öğretmen olarak görev yaptıktan sonra eşimin de öğretmenlik yaptığı Şırnak'a tayinim çıktı ve 3 yıl orada görev yaptım. Son olarak, doğup büyüdüğüm, eğitim gördüğüm memleketime geldim. Okulda müdür yardımcılığı görevimin yanında fen bilimleri dersine giriyorum. Bir zamanlar, bahçesinde koştuğum, aynı sırada oturduğum, oyunlar oynadığım arkadaşlarımın çocuklarına en iyi şekilde eğitim veriyoruz. Köyüme geldikten sonra, okulun yanındaki atıl depoyu hizmete açma fırsatı bulduk. Düzenlediğimiz bu depoyu, laboratuvar, kütüphane ve zeka oyunları sınıfı olarak açtık."

        - Köyündeki çocuklara örnek oldu

        Okul Müdürü İsmail Kulaksız ise Dağlı ile 3 yıldır uyumlu şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

        Dağlı'nın çok çalışkan ve azimli bir öğretmen olduğunu vurgulayan Kulaksız, çocukların ufuklarını ve hedeflerini geliştirmeyi önemsediklerini kaydetti.

        Öğrencilerden Fatma Nisa Görür de Recep öğretmenini çok sevdiğini, kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

        Görür, öğrencilerin hayatına dokunmak için öğretmen olmayı çok istediğini söyledi.

        Adnan Ulaş Koyuncu ise merkeze uzak köy okulunda olduklarını ancak okullarının hiçbir eksiğinin bulunmadığını dile getirdi.

        Okulda, spor sahaları ve birçok sosyal alanın bulunduğunu anlatan Koyuncu, öğretmenlerinin okulu eğitim hayatına, kendilerini de geleceğe en iyi şekilde hazırladığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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