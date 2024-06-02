Seçimlerin yenilendiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde vatandaşlar sandığa gitti

Güzelyurt ilçesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimi iptal etmişti.

Sandık görevlilerince kimlik bilgileri kontrol edilen seçmenler, daha sonra zarf ve pusulalarını alarak oylarını kullandı.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapılıyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

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