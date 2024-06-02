Seçimlerin yenilendiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve Sağlık beldesinde oy verme işlemi tamamlandı

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde ise 8 sandıkta 1799 seçmen oy kullandı. Burada da oy sayımına başlandı.

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı.

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