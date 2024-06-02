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        Aksaray'ın Sağlık beldesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı kazandı

        Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 02.06.2024 - 20:57
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        Aksaray'ın Sağlık beldesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı kazandı
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        Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sağlık'ta, kayıtlı 1799 seçmen okullardaki 8 sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra oyların sayımı gerçekleştirildi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

        Sağlık beldesinde 31 Mart'ta yapılan seçimde, MHP adayı Abdullah Tosun 763, AK Parti adayı Mehmet Yiğit 762 oy almıştı.

        Sağlık beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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