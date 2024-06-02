Aksaray'ın Sağlık beldesinde belediye başkanlığını MHP'nin adayı kazandı

Sağlık beldesinde AK Parti, 31 Mart’taki seçimlerde "kısıtlı seçmenlerin" oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve incelemenin ardından itirazı kabul eden Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

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