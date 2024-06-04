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        Aksaray'da eski eşini darbeden kişi gözaltına alındı

        Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:51
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        Aksaray'da eski eşini darbeden kişi gözaltına alındı
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        Aksaray'da eski karısını darbeden şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Ö.F.B. (45) Hacılar Harmanı Mahallesi'nde eski eşi D.E. (42) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.F.B, kadını darbetti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri Ö.F.B'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli ile kadın polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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