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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 21:17 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:17
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Mehmet Akpınar (43) idaresindeki 68 ACV 795 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Ulukışlatolu köyü girişinde Nazım Keskin (50) kontrolündeki 33 AGR 782 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada, sürücülerle otomobildeki Derviş (53), Ali Baba (16) ve Ramazan Akpınar (23) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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