Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Mehmet Akpınar (43) idaresindeki 68 ACV 795 plakalı otomobil, Yeşilova kara yolu Ulukışlatolu köyü girişinde Nazım Keskin (50) kontrolündeki 33 AGR 782 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobildeki Derviş (53), Ali Baba (16) ve Ramazan Akpınar (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Akpınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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