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        Aksaray'da Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Bahar ve Çocuk Şenliği Haftası coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:58
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        Aksaray'da Bahar ve Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Bahar ve Çocuk Şenliği Haftası coşkuyla kutlandı.

        Latife Hanım Anaokulunda düzenlenen etkinliklerde piknik günü, meyve günü, sinema etkinliği, çocuk şenliği futbol ve voleybol müsabakaları düzenlendi.

        Okulun Müdürü Merve Ünlü, AA muhabirine, katılımının yoğun olduğunu söyledi.

        Hem çocukların hem de velilerin gönüllerince eğlendiğini belirten Ünlü, bir senenin vermiş olduğu eğitim öğretim yılının yorgunluğunu şenlikle attıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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