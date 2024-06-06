Eskil Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri konser verdi

Kursiyerlerden İrfan Güden, AA muhabirine, konsere uzun süredir hazırlandıklarını belirterek, "Bir yıldır devam eden çalışmamızın sonucunu sahneye çıkarak aldık. Birbirinden güzel eserleri seslendirdik, güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

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