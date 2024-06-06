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        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da çıkan kavgada, keser ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:01 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:01
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        Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da çıkan kavgada, keser ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şamlı Mahallesi'nde, Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornovidayla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

        Bu arada, tartışmayı hastanede devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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