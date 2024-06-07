3. Aksaray Bilim Festivali törenle açıldı

Aksaray Valiliği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Aksaray Belediyesi ortaklığında düzenlenen "3. Aksaray Bilim Festivali", kapılarını vatandaşlara açtı.

Bilim Merkezi yanındaki alanda düzenlenen festivalde, 200 stantta 120 yerli ve milli firmanın ürünleri sergileniyor.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu açılışta, bilim ve teknoloji projelerinin gençlere güç kattığını, festival heyecanını birlikte yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin teminatı gençlere yönelik bu tür faaliyetlerin devam edeceğini anlatan Kumbuzoğlu, "Her geçen gün bilim festivallerinin farkındalığını hissediyoruz. Emeği geçen herkes sahada. Ülkemizde, muaazzam bir teknolojik gelişmeler görüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise gençlere bilimi sevdirmek ve teknolojiye uyum sağlatmak adına bir festival düzenlediklerini belirterek, vatandaşların festival süresince dolu dolu üç gün geçireceğini dile getirdi.

Aksaray Belediyesi olarak göreve geldikten sonra gençleri geleceğe hazırlamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Gençlerimize, bilim kıvılcımını yaktırabilmek için böyle bir festival düzenleme kararı verdik. Hamdolsun bu yıl festivalimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Ülkemizde bilim festivali düzenleyen 3 belediyeden biriyiz. Bilim Merkezimiz'de TÜBİTAK ile ortak projeler yürütüyoruz. Gençlerimize bu festivaller ve bilim merkeziyle bir vizyon çizeceğiz."