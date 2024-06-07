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        Eskil'de yıl sonu sergisi açıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl boyunca düzenlenen kursların sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:58 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:58
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        Eskil'de yıl sonu sergisi açıldı
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        Aksaray’ın Eskil ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl boyunca düzenlenen kursların sergisi açıldı.

        Hükemet Konağı Meydanı’nda açılan sergide el emeği ürünler sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, açılan tüm kursların sergisinin aynı gün yapıldığını söyledi.

        Geniş ve kapsamlı bir sergi olduğunu belirten Kılıçer, "Bugün açılan sergimizde, yöresel ürünler ağırlıkta olurken, dikiş nakış, sepet örücülüğü gibi kurslardan tüm ürün ve kıyafetler sergilendi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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