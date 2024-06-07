Eskil'de yıl sonu sergisi açıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl boyunca düzenlenen kursların sergisi açıldı.
Aksaray’ın Eskil ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yıl boyunca düzenlenen kursların sergisi açıldı.
Hükemet Konağı Meydanı’nda açılan sergide el emeği ürünler sergilendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, açılan tüm kursların sergisinin aynı gün yapıldığını söyledi.
Geniş ve kapsamlı bir sergi olduğunu belirten Kılıçer, "Bugün açılan sergimizde, yöresel ürünler ağırlıkta olurken, dikiş nakış, sepet örücülüğü gibi kurslardan tüm ürün ve kıyafetler sergilendi." dedi.
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