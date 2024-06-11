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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 11.06.2024 - 13:17
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        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından S.A. ve M.A'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.

        Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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