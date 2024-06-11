Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmaların ardından S.A. ve M.A'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu.

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