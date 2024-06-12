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        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:51
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        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde Resul Kayabaşı (31) kontrolündeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Yalçın'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Diğer sürücü Resul Kayabaşı ile araçlardaki Emre Demircan (33) ve Enes Abay (22) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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