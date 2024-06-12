Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Yalçın'ın cenazesi defnedildi

Cenaze namazına, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.