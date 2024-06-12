Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Yalçın'ın cenazesi defnedildi
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın, cenazesi toprağa verildi.
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın, cenazesi toprağa verildi.
Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişindeki kazada hayatını kaybeden Yalçın'ın (29) cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan Güzelyurt Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.
İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi, Güzelyurt Mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde Resul Kayabaşı (31) kontrolündeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpışmış, Yalçın kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
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