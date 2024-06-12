Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Yalçın'ın cenazesi defnedildi

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın, cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 18:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Yalçın'ın cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın, cenazesi toprağa verildi.

        Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişindeki kazada hayatını kaybeden Yalçın'ın (29) cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan Güzelyurt Merkez Çarşı Camisi'ne getirildi.

        İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yalçın'ın cenazesi, Güzelyurt Mezarlığına defnedildi.

        Cenaze namazına, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) idaresindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesine bağlı Selime beldesi girişinde Resul Kayabaşı (31) kontrolündeki 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpışmış, Yalçın kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        Bakan Fidan'dan 'Filistin' açıklaması
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Ambulansın önünü kesmişlerdi! Suç dosyası hiç şaşırtmadı!
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Tahir Elçi davasında karar çıktı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Sokak hayvanları taslak çalışması tamamlandı
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Diyaliz sonrası ölümlerde flaş gözaltılar!
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Minibüsüyle öğrenci taşıdığı üniversiteden 66 yaşında mezun oldu: Çok özeniyordum
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        "Bana gördüğünü anlat duyduğunu değil!"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı (2)
        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı (2)
        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,...
        Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü,...
        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı
        Aksaray'da kaza: İlçe gençlik kolları başkanı öldü, 3 ağır yaralı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor
        Üçüzler aynı okulda okuyor, aynı takımda oynuyor
        Üniversitede derse giren kaymakam, öğrencileri geleceğe hazırlıyor
        Üniversitede derse giren kaymakam, öğrencileri geleceğe hazırlıyor