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        Sultanhanı ilçesinde halı ve kilim sergisi açıldı

        Aksaray Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sultanhanı Belediyesi iş birliğinde İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:01 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:01
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        Sultanhanı ilçesinde halı ve kilim sergisi açıldı
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        Aksaray Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sultanhanı Belediyesi iş birliğinde İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi açıldı.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Sultanhanı Kervansarayı’nda düzenlenen serginin açılışını yaptı.

        Vali Kumbuzoğlu, burada halı kültürünün Türk Milleti'ne özgü Selçuklulardan beri çok büyük bir tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

        Halıların çok büyük hikayeler ve anılar içerdiğini belirten Kumbuzoğlu, "Halılar, doğumdan ölüme kadar insanlık hayatını özetliyor. Halı baktığımız zaman genç bir kızın çeyizinden tutun, çocuklarını, bebeklerini büyütmesi, beşiklerdeki işleme motiflerden tutun, dedelerimizin kaldığı çadırların motiflerine kadar aslında hayatımızın her anını özetliyor." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Solak da Sultanhanı ilçesinin halılarla tanınan bir dünya markası olduğunu ifade etti.

        Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin sergiyi ziyaret etmesinin ardından açılış programı sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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