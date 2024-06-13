Sultanhanı ilçesinde halı ve kilim sergisi açıldı

Aksaray Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sultanhanı Belediyesi iş birliğinde İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi açıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Sultanhanı Kervansarayı’nda düzenlenen serginin açılışını yaptı.

Vali Kumbuzoğlu, burada halı kültürünün Türk Milleti'ne özgü Selçuklulardan beri çok büyük bir tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Halıların çok büyük hikayeler ve anılar içerdiğini belirten Kumbuzoğlu, "Halılar, doğumdan ölüme kadar insanlık hayatını özetliyor. Halı baktığımız zaman genç bir kızın çeyizinden tutun, çocuklarını, bebeklerini büyütmesi, beşiklerdeki işleme motiflerden tutun, dedelerimizin kaldığı çadırların motiflerine kadar aslında hayatımızın her anını özetliyor." diye konuştu.