Aksaray'da evde çıkan yangında zihinsel engelli çocuk öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kız hayatını kaybetti.

Güneşli köyünde yaşayan zihinsel engelli M.D'nin (16) bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yaralı bulunan M.D, sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.D'nin dedesi Ömer Mutlu, AA muhabirine, evde yangın çıktığını telefonla arayanlardan öğrendiğini söyledi.