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        Aksaray'da evde çıkan yangında zihinsel engelli çocuk öldü

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:58
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        Aksaray'da evde çıkan yangında zihinsel engelli çocuk öldü
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir evde çıkan yangında, zihinsel engelli kız hayatını kaybetti.

        Güneşli köyünde yaşayan zihinsel engelli M.D'nin (16) bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Evde yaralı bulunan M.D, sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        M.D'nin dedesi Ömer Mutlu, AA muhabirine, evde yangın çıktığını telefonla arayanlardan öğrendiğini söyledi.

        Olay yerine geldiğinde evin her tarafını duman kapladığını gördüğünü belirten Mutlu, "Dumandan ev gözükmüyordu. Torunumun nerede olduğunu anlamak için epeyce uğraştılar. Torunumu ekipler, baygın halde banyoda buldu. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı." diye konuştu.

        Öte yandan, M.D'nin bir hafta önce kaybolduğu, daha sonra köye yakın arazide bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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