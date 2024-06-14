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        Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:11
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        Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Uğur Çakır idaresindeki 39 SF 222 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Emircan Ç'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emircan Ç, hayatını kaybetti.

        Sürücü Çakır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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