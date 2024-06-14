Aksaray'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Uğur Çakır idaresindeki 39 SF 222 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Emircan Ç'ye (13) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emircan Ç, hayatını kaybetti.
Sürücü Çakır, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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