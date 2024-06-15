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        Aksaray'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

        Aksaray'da, hafif ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:51 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:51
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        Aksaray'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı
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        Aksaray'da, hafif ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Soner Daldalan'ın (32) kullandığı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya beldesi ışıklarında bekleyen, Lütfi Yıldız (37) yönetimindeki 07 FF 756 plakalı otomobil ile İbrahim Erkol idaresindeki 68 LC 144 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, Lütfi Yıldız, Gülbahar Oral (65), Sümeyra Daldalan (32), C.D. (9) ve R.D. (3) yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı ise araç içi kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan çarpmanın etkisiyle hareket eden araçlar ile çarpışma anı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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