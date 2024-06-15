Aksaray'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı ise araç içi kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan çarpmanın etkisiyle hareket eden araçlar ile çarpışma anı görülüyor.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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