Aksaray'da nefes borusuna kavurma kaçan kişi hayatını kaybetti

Teke'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Teke'nin yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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