Aksaray'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.
Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Ö. (44) idaresindeki plakasız ATV, Ihlara beldesi girişinde şarampole devrildi.
Yaralanan ve ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Ö, müdahaleye karşın kurtarılamadı.
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