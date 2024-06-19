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        Aksaray'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:19
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        Aksaray'da devrilen ATV'nin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdullah Ö. (44) idaresindeki plakasız ATV, Ihlara beldesi girişinde şarampole devrildi.

        Yaralanan ve ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Ö, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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