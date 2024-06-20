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        Aksaray'da bir kişi eski damadını bıçakla yaraladı

        Aksaray'da boşandığı eşiyle görüşmeyen giden kişi, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:31
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        Aksaray'da bir kişi eski damadını bıçakla yaraladı
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        Aksaray'da boşandığı eşiyle görüşmeyen giden kişi, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

        Faik Ç. (26), eski kayınpederi N.E.Ç'nin (51) Büyük Bölcek Caddesi'ndeki evine giderek boşandığı Sedef Ç. ile tartışmaya başladı.

        Bu sırada Faik Ç, evde bulunan N.E.Ç. ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Faik Ç'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Faik Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis, N.E.Ç. ile oğlu İ.Ç'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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