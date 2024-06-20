Aksaray'da bir kişi eski damadını bıçakla yaraladı

Aksaray'da boşandığı eşiyle görüşmeyen giden kişi, tartıştığı eski kayınpederi tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Faik Ç. (26), eski kayınpederi N.E.Ç'nin (51) Büyük Bölcek Caddesi'ndeki evine giderek boşandığı Sedef Ç. ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Faik Ç, evde bulunan N.E.Ç. ile de tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E.Ç, mutfaktan aldığı bıçakla Faik Ç'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Faik Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.