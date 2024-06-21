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        Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:24
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        Aksaray'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Yabancı uyruklu Omar El Hamvi (47) idaresindeki 06 MC 7634 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Alayhan Gişeler yakınında şarompole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki Semer Seno (39), Yamin El Hamvi (19), Abdullah El Hamvi (16), Kamar El Hamvi (12), Sabah El Hamvi (9) ve Muhammed El Hamvi (7) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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