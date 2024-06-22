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        Ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor

        HACI ÖZKAN - Aksaray'da yaşayan Mustafa Key, gelecek nesillere aktarmak için ata tohumlarını ve bunlardan ürettiği fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:06
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        Ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmak için ücretsiz dağıtıyor
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        HACI ÖZKAN - Aksaray'da yaşayan Mustafa Key, gelecek nesillere aktarmak için ata tohumlarını ve bunlardan ürettiği fideleri isteyenlere ücretsiz dağıtıyor.

        Eskil'de yaşayan Mustafa ve Firdevs Key çiftinin 1980'de dünyaya gelen ilk çocuklarına 10 yaşında epilepsi tanısı konuldu.

        Key çifti, birçok hastanede tedavi gören kızlarına daha iyi şartlarda bakabilmek için 2008'de Eskikışla köyüne döndü. Çocuğunun sağlıklı beslenmesi için evinin bahçesinde doğal ürünler yetiştirmeye başlayan Mustafa Key'in kızı 2012'de vefat etti.

        Mustafa Key, elindeki ata tohumlarından daha çok kişinin faydalanması ve tohumların gelecek nesillere aktarılması düşüncesiyle ekimi sürdürdü.

        Aradan geçen 16 yılda 110 çeşit ata tohumu üreten Key, isteyenlere nasıl üretildiğini anlattığı tohumları hediye de ediyor.

        - "İlçe genelinden çok sayıda ziyaretçim oluyor"

        Mustafa Key, AA muhabirine, engelli kızına daha iyi bakabilmek için ata tohumuyla bahçesinde fide yetiştirmeye başladığını söyledi.

        Genetiği değiştirilmiş ürünlerden uzak durmak ve vatandaşları da uzak tutmak için elinden geleni yaptığını belirten Key, "Engelli kızımın bakımı için çekildiğim ev hayatımda boş durmadım, bahçemi güzelleştirmek adına tohumlarımı üreterek bahçeme ektim. Domates, salatalık, marul gibi bitkilerin dışında 110 çeşit bitkinin tohumunu üretip fidelerini yetiştiriyorum." dedi.

        Ata tohumuyla üretim yapmak isteyenlerin de kendisine ulaştığını diye getiren Key, "İlçe genelinden çok sayıda ziyaretçim oluyor. Fide üretimi nasıl yapılır, faydaları nelerdir, tohum nasıl elde edilir gibi bilgileri herkese tek tek anlatıyor ve gelen misafirlere tohumları ücretsiz veriyorum." ifadesini kullandı.

        Key, ürünleri toplarken bir sonraki sene ekilmek üzere tohum da ayırdığını dile getirdi.

        Bahçesinde 200 kovan olduğunu aktaran Key, "Arıcılık sektöründe sadece bal üretimi yapmıyoruz. Kraliçe arı üretimi de yapıyoruz. Kraliçe arı üretimi dışında 200 kovandan elde edilen balın satışından aile ekonomisine getirisi oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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