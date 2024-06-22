Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Aksaray'da başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Aksaray'da düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 300 sporcunun katılımıyla start aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mehmet Bozdemir, İl Özel İdare Kavşağı'nda düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, erkekler, kadınlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde Türkiye şampiyonasına Aksaray'da başlattıklarını söyledi.

Hava şartlarının da bisiklet sporu için uygun olduğunu belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

"Sadece biraz rüzgar var o da olumsuzluk oluşturmuyor. Bisiklet yarışlarında hava şartları her zaman değişebilir. Sporcularımızın birçoğu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışan sporcular. Burada birinci olanlar Türkiye şampiyonu ünvanı alacak. Türkiye şampiyonası ünvanı alan sporcularımız özel Türkiye şampiyonası forması giyerek 1 yıl tüm ulusal yarışlarda hem kulüplerini hem de ülkemizi temsil edecek."