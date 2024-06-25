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        Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi

        Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, bir süre önce dünyaya gelen yavrular, kanat çırpmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:08
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        Tuz Gölü kuluçkalardan çıkan yavru flamingolarla şenlendi
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        Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, bir süre önce dünyaya gelen yavrular, kanat çırpmaya hazırlanıyor.

        Tuz Gölü ve çevresindeki sulak alanlara ilkbaharda gelen flamingolar, sonbahara kadar burada konaklıyor.

        Flamingolar, özellikle Aksaray'ın Eskil ilçesinin güney kesmindeki alanda kuluçkaya yatıyor ve yavrularını kursaklarında biriktirdikleri sıvıyla besliyor. Üç aylık dönemde uçma denemelerine başlayan yavrular, çevre alandaki sulak alanlara dağılıyor.

        Yavrularını Tuz Gölü'nde büyüttükten sonra flamingolar, sonbaharda sıcak ülkelere göç ediyor.

        - "Flamingolar, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir renk katıyor"

        Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, bu sene de binlerce flamingo yavrusunun kuluçkadan çıktığını, bölgede görsel şölen yaşandığını söyledi.

        Kuluçkadan çıkan yavruların sağlıklı şekilde büyümesi için yakından takip ettiklerini belirten Zavlak, şöyle konuştu:

        "2021'de kuraklığa bağlı olarak sular hızlıca çekilmiş ve kuluçkadan çıkan flamingo yavrularında ölümler meydana gelmişti. Aynı durumun tekrarı yaşanmaması adına Tuz Gölü'nde flamingoları rahatsız etmeden takip yaptık. Yavruların sağlıklı şekilde kuluçkadan çıkaran ebeveynler doğa harikası Tuz Gölü'nde yavrularını besliyor. Şu ana kadar bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. Bu kuşlar bizim ve bölgemiz için en önemli değer. Onları rahat ettirebilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Flamingolar, Tuz Gölü'nün güzelliğine ayrı bir renk katıyor. Tuz Gölü'nde beslenecek, egzersiz uçuşlarını yapacak yavrular, büyüyünce kış gelmeden sıcak ülkelere göç edecekler."

        Zavlak, bu yıl bahar yağışlarıyla Tuz Gölü'nde doluluk oranında artış olduğunu ifade etti.

        Bu aylarda sıcaklık dolayısıyla buharlaşmanın etkisiyle gölde daralma meydana geldiğini ancak bu durumdan flamingoların etkilenmeyeceğini aktaran Zavlak, "Şu an yavrularımızın sağlık durumları iyi. Görüntü çok iyi, herhangi bir kayıp söz konusu değil." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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