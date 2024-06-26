Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme yapıldı
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme gerçekleştirildi.
Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme gerçekleştirildi.
İl Genel Meclisi Kültür ve Türizm Komisyonu üyeleri Böğet Höyüğün'de yaptıkları incelemenin ardından yetkililerden bilgi aldı.
İl Genel Meclisi Kültür ve Türizm Komisyon üyesi Necip Çeçen, AA muhabirine, höyük için tarihi kaynaklarda Hitit dönemine ait olduğunun belirtildiğini söyledi.
Höyüğün, turizme kazandırılması için bir an önce açılması gerektiğini belirten Çeçen, şöyle konuştu:
"Höyüğün turizme kazandırılması için köy muhtarı ve köy halkı tarafından talep geldi. Meclis üyesi arkadaşlarımızla höyüğü yerinde incelemek için köye geldik ve raporumuzu da bu doğrultuda tutuyoruz. Kaçak kazılar köy halkını rahatsız ediyor. Höyüğün hemen her tarafında kaçak kazılar meydana gelmiş. Bu sebeple höyük bir an önce turizme açılması gerekiyor."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.