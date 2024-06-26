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        Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme yapıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:29
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        Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme yapıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesindeki Böğet Höyüğü'nde inceleme gerçekleştirildi.

        İl Genel Meclisi Kültür ve Türizm Komisyonu üyeleri Böğet Höyüğün'de yaptıkları incelemenin ardından yetkililerden bilgi aldı.

        İl Genel Meclisi Kültür ve Türizm Komisyon üyesi Necip Çeçen, AA muhabirine, höyük için tarihi kaynaklarda Hitit dönemine ait olduğunun belirtildiğini söyledi.

        Höyüğün, turizme kazandırılması için bir an önce açılması gerektiğini belirten Çeçen, şöyle konuştu:

        "Höyüğün turizme kazandırılması için köy muhtarı ve köy halkı tarafından talep geldi. Meclis üyesi arkadaşlarımızla höyüğü yerinde incelemek için köye geldik ve raporumuzu da bu doğrultuda tutuyoruz. Kaçak kazılar köy halkını rahatsız ediyor. Höyüğün hemen her tarafında kaçak kazılar meydana gelmiş. Bu sebeple höyük bir an önce turizme açılması gerekiyor."

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