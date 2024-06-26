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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:53
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mithat Öztürk (59) kontrolündeki 68 AH 124 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde Ersin Güven (30) idaresindeki 68 ADC 429 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü Öztürk ile otomobildeki Kudret Öztürk (65) yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mithat Öztürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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