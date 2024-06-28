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        Aksaray'da iki tırda 7 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:03
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        Aksaray'da iki tırda 7 ton kaçak tütün ele geçirildi
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        Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyir halindeki iki tırı durdurdu.

        Araçlardaki aramada, gümrük kaçağı 7 ton tütün ve 29 bin 260 makaron ele geçirildi.

        Ekipler tarafından 2 sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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