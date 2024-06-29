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        Eskil Tuz Gölü OSB'de, arsa tahsis töreni düzenlendi

        Eskil Tuz Gölü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsis töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:02
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        Eskil Tuz Gölü OSB'de, arsa tahsis töreni düzenlendi
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        Eskil Tuz Gölü Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arsa tahsis töreni gerçekleştirildi.

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, törende, konu yatırım olduğunda çok heyecanlandığını söyledi.

        Kent olarak OSB'lerle çok güzel bir yatırım imkanı yakaladıklarını belirten Kumbuzoğlu, "Eskilli iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi yörelerini ve köklerini unutmuyorlar, hem ülkeye katkı yapıyor hem de çocuklarını işe katarak çok önemli bir adımı atıyorlar." diye konuştu.

        AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise AK Parti öncesi dünyaya kapalı bir sanayi sisteminin olduğunu, artık dünyayı tanıyan bir sanayicinin olduğunu ifade etti.

        AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy da Eskil Tuz Gölü OSB'nin Türkiye'nin önemli OSB merkezlerinden birisi haline geleceğini kaydetti.

        Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak ise Eskil'in geniş arazisi, ürün yelpazesi ve büyük gelişme potansiyeliyle iş insanlarını beklediğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler OSB'deki ilk 12 parselin arsa tahsis protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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