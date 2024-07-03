Aksaray'da akrabaların kavgasında 1 kişi darbedildi

Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Orhan İ. ile akrabaları Cuma İ, Serkan İ. ve Hasan İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Aksaray'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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