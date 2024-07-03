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        Aksaray'da akrabaların kavgasında 1 kişi darbedildi

        Aksaray'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:50
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        Aksaray'da akrabaların kavgasında 1 kişi darbedildi
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        Aksaray'da akraba iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

        Paşacık Mahallesi'nde yaşayan Orhan İ. ile akrabaları Cuma İ, Serkan İ. ve Hasan İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan İ, darbedildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri Cuma İ, Serkan İ. ve Hasan İ'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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